Foibe | il ricordo al Parlamento Ue | Fu un dramma europeo

Advertising

tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - captblicero : Ogni anno che passa il 'Giorno del ricordo' ha sempre meno a che fare con le foibe (ma del resto era inevitabile, v… - tg2rai : #SpecialeTg2, 'Foibe, il Giorno del Ricordo' l'orrore di migliaia di esuli istriani fiumani e dalmati costretti a l… - nientepopcorn : #10febbraio #GiornoDelRicordo per rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle… - 95_addicted : RT @MediasetTgcom24: Giorno del ricordo, Mattarella: 'Impegno di civiltà conservare la memoria delle Foibe' #foibe #mattarella https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe ricordo

"Il suo assassinio " osserva la presidente del Parlamento Ue - è stato emblematico degli orrori delle" . Orrori che, sottolinea Metsola, non dovranno ripetersi "mai più". È su queste due parole ..."Il 10 febbraio è il Giorno deldelle vittime dellee dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Non è stato facile far sì che la vicenda dei martiri del confine orientale fosse riconosciuta da tutti. Nonostante, ancora ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle foibe, degli ...Provincia Ascoli Piceno, Loggi su Giorno del Ricordo: ''Importante riaffermare valori della libertà'' - picenotime.it - IT ...