Foibe | il Giorno del Ricordo | convegno e il docufilm alla Fondazione An Segui qui la diretta

NicolaPorro : ???????Come ogni anno il Giorno del ricordo viene negato dai benpensanti di sinistra. E c’è chi addirittura non volev… - tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - GDF : Si celebra oggi il “Giorno del Ricordo” La data del #10febbraio vuole conservare e rinnovare la memoria delle vitti… - masmoalive : RT @_MicroMega_: #GiornodelRicordo e uso politico della memoria. E ripartono gli attacchi a #Montanari - @tomasomontanari: “Attaccare l’uni… - Kick57624616 : RT @boni_castellane: Il rettore di Siena, Montanari, promuove un convegno contro le foibe. Come scrissi qualche giorno fa, Montanari cerca… -

Denunciare per non dimenticare. Giorgia Meloni si attiva su Twitter neldel Ricordo. 'Assurdo che tutt'oggi un massacratore di italiani sia insignito di una tale ... Le vittime delle...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto, a Palazzo Madama, alla celebrazione deldel Ricordo, in memoria delle vittime dellee dell'esodo Giuliano - Dalmata. La commemorazione è stata aperta dal discorso del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ...Lo afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione del Giorno del Ricordo, in onore di tutte le vittime delle Foibe. "Una giornata per celebrare la memoria delle vittime - ...SAN BENEDETTO – Questa mattina la Sala Consiliare del Municipio ha ospitato la cerimonia del Giorno del Ricordo per commemorare le vittime italiane delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. L’evento ...