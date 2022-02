Foibe | il 10 febbraio il giorno per non dimenticare

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il nome delleè tristemente legato all’uso barbaro e criminale che ne fecero i partigiani iugoslavi, che tra il 1943 e il ’45 vi uccisero migliaia di italiani, fascisti ma anche cittadini comuni, ritenuti da ostacolo alle strategie del maresciallo Tito. In quelle fosse dell’orrore del regime comunista, vi finirono anche anticomunisti sloveni e croati. L’immane tragedia delleFu un autentico massacro: le stime parlano di migliaia di vittime, tra le 5mila e le 10mila. Molte delle quali vennero fucilate sull’orlo delle cavità. Altri prigionieri vennero invece gettati dentro ancora vivi, dopo essere stati legati a dei morti. Tra lepiù note per questo uso crudele, quella di Basovizza, sul Carso, vicino Trieste. Per conservare e rinnovare la memoria di quell’eccidio scellerato, e non permettere che ...

E' stato istituito con la legge 92 del 30 marzo 2004 il Giorno del Ricordo che si celebra oggi 10 febbraio, per non dimenticare le Foibe