Foibe, Giorno del Ricordo: oggi Mattarella e Draghi in Senato (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giorno del Ricordo, oggi – giovedì 10 febbraio – alle 16 a Palazzo Madama si terrà la cerimonia ufficiale per la celebrazione in memoria delle vittime delle Foibe. La commemorazione sarà aperta dal discorso della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, cui seguirà quello del presidente della Camera, Roberto Fico. Chiuderà la celebrazione l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo rende noto Palazzo Madama. Saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) –del– giovedì 10 febbraio – alle 16 a Palazzo Madama si terrà la cerimonia ufficiale per la celebrazione in memoria delle vittime delle. La commemorazione sarà aperta dal discorso della presidente del, Elisabetta Casellati, cui seguirà quello del presidente della Camera, Roberto Fico. Chiuderà la celebrazione l’intervento del presidente del Consiglio Mario. Lo rende noto Palazzo Madama. Saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio, il vicepresidente della Corte costituzionale, Daria de Pretis, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio e il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

tg2rai : Domani il giorno del ricordo delle vittime dei massacri delle Foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Il Tg2 sull'isol… - captblicero : Ogni anno che passa il 'Giorno del ricordo' ha sempre meno a che fare con le foibe (ma del resto era inevitabile, v… - tg2rai : #SpecialeTg2, 'Foibe, il Giorno del Ricordo' l'orrore di migliaia di esuli istriani fiumani e dalmati costretti a l… - bibliofilosofia : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #10febbraio è stato scelto dal Parlamento italiano come “il Giorno del Ricordo”. In memoria delle vittim… - ROBZIK : Oggi, se non sbaglio, c’è il primo impegno pubblico di #Mattarella dopo la rielezione. Parteciperà nell’Aula del Se… -