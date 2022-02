Foibe, Draghi: “‘Il Giorno del ricordo’ perché quelle divisioni, quell’odio, quei soprusi non trovino mai più spazio in Europa” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “A distanza di oltre settant’anni, dobbiamo cogliere l’opportunità di questa giornata per continuare a indagare sulle cause profonde di quanto accaduto. E dobbiamo continuare a costruire una memoria storica condivisa. Dobbiamo respingere ogni tentativo di strumentalizzazione per fini politici. perché le vicende che oggi ricordiamo non possono essere un pretesto per provocazioni o propaganda”. Così il premier Draghi intervenendo poco fa in Senato, in occasione della giornata istituita per non dimenticare il genocidio delle Foibe, celebrata insieme alle più alte cariche dello Stato, Mattarella in testa. Draghi: “‘Il Giorno del ricordo’ perché quelle divisioni, quell’odio, quei soprusi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) “A distanza di oltre settant’anni, dobbiamo cogliere l’opportunità di questa giornata per continuare a indagare sulle cause profonde di quanto accaduto. E dobbiamo continuare a costruire una memoria storica condivisa. Dobbiamo respingere ogni tentativo di strumentalizzazione per fini politici.le vicende che oggi ricordiamo non possono essere un pretesto per provocazioni o propaganda”. Così il premierintervenendo poco fa in Senato, in occasione della giornata istituita per non dimenticare il genocidio delle, celebrata insieme alle più alte cariche dello Stato, Mattarella in testa.: “‘Ildel...

