Foibe: Costarelli (presidi Lazio), 'a scuola spazio per tutti senza ideologia' (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – "A scuola momenti tragici della storia come le Foibe sono studiati da un punto di vista storico, non ideologico. Hanno spazio tutti, con presentazioni e testimonianze, senza ideologia". Lo dice all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che aggiunge: "Confermiamo ciò che dice il ministro Bianchi: è un errore paragonare tra loro le tragedie, perché si genera altro dolore. Ogni evento storico non si studia attraverso confronti, ma ciascuno nella propria unicità". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

