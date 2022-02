Foibe, circolare Ministero Istruzione: “Italiani categoria umana da nullificare, come ebrei” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla tragedia delle Foibe e nel Giorno del Ricordo “…narrare la storia consente che accadimenti che hanno sconvolto intere popolazioni divengano fondamento delle comunità umane successive. Ma quale storia? Non si tratta – suggerisce Bauman – di sacralizzare, da un lato, o banalizzare, dall’altro, le deportazioni, gli orrori, i genocidi. Non se ne riduce in tal modo il portato di violenza, perché si rischia di non comprenderne le radici. Il ‘Giorno del Ricordo’ e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘categoria’ umana che si voleva piegare e culturalmente nullificare era quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘categoria’ degli ebrei”. E’ quanto si legge in un passaggio della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sulla tragedia dellee nel Giorno del Ricordo “…narrare la storia consente che accadimenti che hanno sconvolto intere popolazioni divengano fondamento delle comunità umane successive. Ma quale storia? Non si tratta – suggerisce Bauman – di sacralizzare, da un lato, o banalizzare, dall’altro, le deportazioni, gli orrori, i genocidi. Non se ne riduce in tal modo il portato di violenza, perché si rischia di non comprenderne le radici. Il ‘Giorno del Ricordo’ e la conoscenza di quanto accaduto possono aiutare a comprendere che, in quel caso, la ‘che si voleva piegare e culturalmenteera quella italiana. Poco tempo prima era accaduto, su scala europea, alla ‘’ degli”. E’ quanto si legge in un passaggio della ...

Advertising

simofons : Il ministero dell'Istruzione ha emanato una circolare che diffonde nelle scuole quella che è semplicemente una mist… - captblicero : La 'Giornata del ricordo' delle #foibe di questo 2022, in breve: mentre una circolare del Miur paragona gli 'italia… - repubblica : Foibe, la circolare shock del Ministero dell'Istruzione: 'Gli italiani come gli ebrei'. Insorge l'Anpi: 'Paragone i… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Foibe, circolare Ministero Istruzione: 'Italiani categoria umana da nullificare, come ebrei'. Polemiche Anpi, interviene il… - Antonel52432350 : RT @NFratoianni: Ora pure i burocrati del ministero #Istruzione a fare paragoni assurdi fra #Shoah e #Foibe, come si legge nella circolare… -