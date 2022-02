Foibe | circolare Ministero Istruzione | “Italiani categoria umana da nullificare | come ebrei”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Polemica nel Giorno del Ricordo. Nel mirino unadeldell’che sembra accostaree Shoah inviata da Stefano Versari, Capo Dipartimento per il sistema educativo die formazione deldell’, ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche del sistema nazionale di. “…narrare la storia consente che accadimenti che hanno sconvolto intere popolazioni divengano fondamento delle comunità umane successive. Ma quale storia? Non si tratta – suggerisce Bauman – di sacralizzare, da un lato, o banalizzare, dall’altro, le deportazioni, gli orrori, i genocidi. Non se ne riduce in tal modo il portato di violenza, perché si rischia di non comprenderne le ...