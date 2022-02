Foibe | Blocco Studentesco contro il convegno riduzionista di Montanari | “Cacciare i titini dalle aule”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Siena, 9 feb — Una manifestazione per contestare la conferenza-sfregio sulleindetta dal rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso: ieri pomeriggio ildella città toscana si è dato appuntamento davanti all’ateneo esprimendo il proprio dissensol’ennesimo, organizzato per mettere in discussione la legge del 2004 che istituisce la commemorazione delle, dadefinita più volte frutto di una «battaglia revisionista» e «il più clamoroso successo della falsificazione storica» da parte della destra «più o meno fascista». Tra gli ospiti figurava anche l’ormai celeberrimo Eric Gobetti, membro dell’istituto storico della resistenza e noto alle cronache per ...

"Chiedi al tuo professore cosa sono le Foibe". Questo il testo degli striscioni affissi dai militanti del Blocco Studentesco in Abruzzo (a Pescara, Lanciano e L'Aquila) e Molise per sollecitare gli studenti a far sì che il Giorno del ...