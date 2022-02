Foibe, Aldo Grasso incenerisce Montanari: “Esibizionista, la tua è mitomania non storiografia” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Su queste colonne avevamo definito Tomaso Montanari un “diversamente negazionista” per il suo convegno provocatorio sulle Foibe fatto per assolvere tutti e depotenziare, dall’ambiguo titolo: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo“. Ora non il Secolo, ma Aldo Grasso sul Corriere della Sera “smonta” il rettore dell’Università per stranieri di Siena e la sua iniziativa che di storico non ha nulla. Un articolo tutto da leggere: per l’editorialista siamo in presenza di un “mitomane”. Foibe, Grasso contro Montanari: la sua storiografia è mitomania “Più che una riflessione è un’ossessione, più che un’analisi è un’esibizione, più che storiografia è mitomania”. Un ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Su queste colonne avevamo definito Tomasoun “diversamente negazionista” per il suo convegno provocatorio sullefatto per assolvere tutti e depotenziare, dall’ambiguo titolo: “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo“. Ora non il Secolo, masul Corriere della Sera “smonta” il rettore dell’Università per stranieri di Siena e la sua iniziativa che di storico non ha nulla. Un articolo tutto da leggere: per l’editorialista siamo in presenza di un “mitomane”.contro: la sua“Più che una riflessione è un’ossessione, più che un’analisi è un’esibizione, più che”. Un ...

