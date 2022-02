Flirt tra il bomber della Juve e Carolina Stramare? "Avvistati insieme" (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'ex Miss Italia e l'attaccante serbo sembra si stiano frequentando lontano dal terreno di gioco. Vlahovic fino a pochi mesi fa Flirtava con l'attrice Mariasole Pollio Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'ex Miss Italia e l'attaccante serbo sembra si stiano frequentando lontano dal terreno di gioco. Vlahovic fino a pochi mesi faava con l'attrice Mariasole Pollio

Advertising

63a7a7db2cf0467 : @humkic_ilma Rispetto la tua opinione, ma credo che più che altro B potrebbe alterarsi nel caso in cui il man metta… - infoitcultura : Belen sgancia le bombe: 'Un flirt in comune tra me e Selvaggia Lucarelli. Marcuzzi? Non è persona corretta' - telodogratis : Belen sgancia le bombe: “Un flirt in comune tra me e Selvaggia Lucarelli. Marcuzzi? Non è persona corretta” - ultrammoon : e se a sanremo ci fosse stato un flirt tra la franci m1chielin e rkomi - diocan73 : vi siete persi il flirt tra nadia e riccardo -