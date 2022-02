Firme digitali, nuova era (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Carta costituzionale l’istituto del referendum fu pensato anche come contrappeso all’inazione del Parlamento su determinati temi. Ed è esattamente il caso delle leggi sugli stupefacenti, e in particolare sulla cannabis. Oggi, infatti, ci ritroviamo con una legge vecchia di trent’anni a contrastare un fenomeno che nel frattempo è cambiato in tutto e per tutto: per le mafie che lo gestiscono, per le sostanze che circolano, per le abitudini di consumo. In questo scenario il referendum rappresenta l’unica occasione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nella Carta costituzionale l’istituto del referendum fu pensato anche come contrappeso all’inazione del Parlamento su determinati temi. Ed è esattamente il caso delle leggi sugli stupefacenti, e in particolare sulla cannabis. Oggi, infatti, ci ritroviamo con una legge vecchia di trent’anni a contrastare un fenomeno che nel frattempo è cambiato in tutto e per tutto: per le mafie che lo gestiscono, per le sostanze che circolano, per le abitudini di consumo. In questo scenario il referendum rappresenta l’unica occasione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

SurrexitVere : @johnnygebbia @leliocamilleri @marioadinolfi @marcocappato @emmabonino Talmente artificiosa e inutile che hanno fat… - webhosting24it : ? Che cos’è l’EIDAS? L’EIDAS (Acronimo di Electronic Identification Authentication and Signature) è la regolamenta… - PaolaLipera : @antgrasso_IT La digitalizzazione è un alto costo per i cittadini, complica e allunga la burocrazia e SINCERAMENTE… - lrrilevante : @DjMayone Poi giustamente mi lamento dei notai che mi fanno fare 230 km per una firma del cazzo, perché troppo fati… - ilportalettere : @granati_mauro Bella iniziativa... ma come fanno con le firme digitali? Hanno il pad wireless? -

Ultime Notizie dalla rete : Firme digitali 'Mamma mi faccio le canne': battesimo del comitato referendario di Parma per la cannabis legale La nostra associazione, che ha coordinato quest'estate la campagna di raccolta firme sia sulla cannabis che sull'eutanasia (6300 firme digitali sulla cannabis e circa 15.000 ai banchetti), sarà il ...

Dal SirsLab dell'Università ecco DitoPenna: dai bambini agli anziani la migliore postura sui touchscreen Ma può essere applicata anche quando, nelle attività di ogni giorno, vengono richieste firme digitali, come in banca o negli uffici postali. Si tratta di uno studio sull'ergonomia della mano per ...

Firme digitali, nuova era | il manifesto Il Manifesto Firme digitali, nuova era L’occasione si è presentata nell’agosto del 2021 quando un emendamento al Decreto Semplificazioni proposto dal deputato Riccardo Magi ha introdotto la possibilità di firmare con firma digitale (Spid) ...

Quando una firma grafometrica è valida ... soluzione della firma grafometrica è utile in quanto abilita molti processi che richiedono la creazione e la firma dei documenti digitali, che abbiano piena valenza legale e che permette di ...

La nostra associazione, che ha coordinato quest'estate la campagna di raccoltasia sulla cannabis che sull'eutanasia (6300sulla cannabis e circa 15.000 ai banchetti), sarà il ...Ma può essere applicata anche quando, nelle attività di ogni giorno, vengono richieste, come in banca o negli uffici postali. Si tratta di uno studio sull'ergonomia della mano per ...L’occasione si è presentata nell’agosto del 2021 quando un emendamento al Decreto Semplificazioni proposto dal deputato Riccardo Magi ha introdotto la possibilità di firmare con firma digitale (Spid) ...... soluzione della firma grafometrica è utile in quanto abilita molti processi che richiedono la creazione e la firma dei documenti digitali, che abbiano piena valenza legale e che permette di ...