Fiorentina, retroscena Vlahovic: era stato offerto a un altro club (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Fiorentina voleva cedere Dusan Vlahovic soltanto a questo club. Il retroscena sulla partenza del centravanti serbo Spunta un retroscena riguardante Dusan Vlahovic. La Fiorentina avrebbe ceduto ben volentieri l'attaccante serbo all'estero al posto di farlo partire in direzione Torino. Il club di Rocco Commisso avrebbe così offerto il proprio gioiellino al Real Madrid, che però decise nell'occasione di non affondare il colpo. I Blancos, che sperano di chiudere per la prossima estate per l'arrivo di Mbappé, avevano deciso infatti di non puntare sull'attaccante, dando il via libera così alla Juve. A riportarlo è Cadena Ser.

Fiorentina, il tentativo last minute di non vendere Vlahovic alla Juventus ... continuano ad uscire nuovi retroscena sulla trattativa. Secondo quanto riportato dall'emittente spagnola Cadena SER i dirigenti della Fiorentina , consci di quali sarebbero state le conseguenze di ...

Retroscena Vlahovic, la Fiorentina lo aveva offerto al Real Madrid La Fiorentina, riporta il sito spagnolo, una volta saputo che Vlahovic si stava avvicinando al club bianconero, aveva offerto il giocatore ai Blancos, sperando che potessero pagare più dei 75 milioni ...

