Fiorentina, Piatek: «Che sogno! Siamo compatti e pensiamo già allo Spezia» (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante polacco Krzysztof Piatek ha parlato dopo Atalanta-Fiorentina. Le parole riportate dai canali ufficiali viola: «Questo per me è come un sogno, anche per la squadra. Ma con la testa penSiamo già a lunedì perché dobbiamo vincere contro lo Spezia. Noi Siamo una squadra compatta, come una famiglia: abbiamo giocato forte sia in difesa che in attacco. Siamo felici, Siamo in semifinale. I festeggiamenti? Tutti insieme: Siamo una famiglia e oggi abbiamo fatto una grande partita anche con un uomo in meno. Se giochiamo così vinciamo. Lo Spezia? Dobbiamo pensarci già perché sono una squadra dura e abbiamo bisogno di giocare meglio rispetto a quanto fatto con la Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante polacco Krzysztofha parlato dopo Atalanta-. Le parole riportate dai canali ufficiali viola: «Questo per me è come un sogno, anche per la squadra. Ma con la testa pengià a lunedì perché dobbiamo vincere contro lo. Noiuna squadra compatta, come una famiglia: abbiamo giocato forte sia in difesa che in attacco.felici,in semifinale. I festeggiamenti? Tutti insieme:una famiglia e oggi abbiamo fatto una grande partita anche con un uomo in meno. Se giochiamo così vinciamo. Lo? Dobbiamo pensarci già perché sono una squadra dura e abbiamo bisogno di giocare meglio rispetto a quanto fatto con la Lazio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

