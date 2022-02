Fiorentina, Italiano: 'Contento di Piatek, i due gol sono un premio per quello che fa' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vincenzo Italiano sorride per la qualificazione della sua Fiorentina in semifinale di Coppa Italia. Un gol di Milenkovic ha eliminato l'Atalanta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vincenzosorride per la qualificazione della suain semifinale di Coppa Italia. Un gol di Milenkovic ha eliminato l'Atalanta...

Advertising

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: COPPA ITALIA I La Fiorentina si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia battendo 3-2 l'Atalanta (1-1) a Bergamo FOT… - guglielmo75 : @CucchiRiccardo Italiano é il top player della Fiorentina - Fiorentinanews : Pradè: '#Italiano? Bravissimo nel portare avanti un calcio moderno e offensivo. Siamo contenti della nostra scelta'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'In dieci non è mai semplice, siamo stati bravi a vincerla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Italiano: 'In dieci non è mai semplice, siamo stati bravi a vincerla' -