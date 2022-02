Fiorentina in semifinale anche in 10: Atalanta battuta (2-3) da un gol di Milenkovic al 93?. Gasperini infuriato. Pagelle (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miracolo a Bergamo. Al 93', rimasta in dieci per l'espulsione di Martinez Quarta (doppia ammonizione ingiusta) e ormai con lo spettro di lunghi e infidi supplementari, la Fiorentina trova il gol della vittoria e della qualificazione. Un gol che nasce dal piede greve di Milenkovic L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Miracolo a Bergamo. Al 93', rimasta in dieci per l'espulsione di Martinez Quarta (doppia ammonizione ingiusta) e ormai con lo spettro di lunghi e infidi supplementari, latrova il gol della vittoria e della qualificazione. Un gol che nasce dal piede greve diL'articolo proviene da Firenze Post.

