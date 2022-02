Fiorello non ha dubbi: Amadeus dirà si a Sanremo 2023 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Breve ma intensa l’intervista di Amadeus ieri a Porta a Porta. Una consacrazione più che altro, del tutto meritata, visto il grande successo che il conduttore e direttore artistico del Festival ha avuto con l’ultima edizione di Sanremo. Ed è per questo motivo che tutti si aspettano di conoscere quale sarà il suo futuro: accetterà di fare una quarta edizione del Festival? E’ la domanda delle domande, anche se, come ha ricordato Bruno Vespa, Amadeus ha tutto il tempo per prendere una sua decisione, dopo aver metabolizzato lo strepitoso successo avuto. Tra l’altro, chi mai, dopo i numeri mostruosi di Amadeus, accetterebbe di fare un Festival che difficilmente potrebbe andare così bene? Nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, è arrivato anche un gradito regalo per Amadeus da parte di una persona che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) Breve ma intensa l’intervista diieri a Porta a Porta. Una consacrazione più che altro, del tutto meritata, visto il grande successo che il conduttore e direttore artistico del Festival ha avuto con l’ultima edizione di. Ed è per questo motivo che tutti si aspettano di conoscere quale sarà il suo futuro: accetterà di fare una quarta edizione del Festival? E’ la domanda delle domande, anche se, come ha ricordato Bruno Vespa,ha tutto il tempo per prendere una sua decisione, dopo aver metabolizzato lo strepitoso successo avuto. Tra l’altro, chi mai, dopo i numeri mostruosi di, accetterebbe di fare un Festival che difficilmente potrebbe andare così bene? Nella puntata di Porta a Porta di ieri sera, è arrivato anche un gradito regalo perda parte di una persona che ...

