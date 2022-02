Fine vita, per il leghista Pagano è un disegno di massoni, bolscevichi e sessantottini: l’intervento (con gaffe) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da Papa Francesco a Pier Luigi Bersani, passando per l’oncologo Umberto Veronesi, il filosofo tedesco Adorno e lo scrittore inglese Chesterton (chiamato “Chesterfield”), l’intervento pronunciato ieri alla Camera dal deputato leghista Alessandro Pagano sulla legge relativa al Fine vita è una specie di zibaldone di aforismi, di slogan cattolici e di reminiscenze storiche, che partono addirittura dalla Rivoluzione francese e da quella bolscevica. Sulla legge, il cui esame è stato rinviato al 15 febbraio, granitica è la posizione del partito capeggiato da Matteo Salvini, come premette Pagano: “Il provvedimento vede la Lega profondamente contraria non per partito preso o per un pregiudizio ideologico, ma perché noi siamo profondamente convinti delle motivazioni di ordine antropologico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da Papa Francesco a Pier Luigi Bersani, passando per l’oncologo Umberto Veronesi, il filosofo tedesco Adorno e lo scrittore inglese Chesterton (chiamato “Chesterfield”),pronunciato ieri alla Camera dal deputatoAlessandrosulla legge relativa alè una specie di zibaldone di aforismi, di slogan cattolici e di reminiscenze storiche, che partono addirittura dalla Rivoluzione francese e da quella bolscevica. Sulla legge, il cui esame è stato rinviato al 15 febbraio, granitica è la posizione del partito capeggiato da Matteo Salvini, come premette: “Il provvedimento vede la Lega profondamente contraria non per partito preso o per un pregiudizio ideologico, ma perché noi siamo profondamente convinti delle motivazioni di ordine antropologico, ...

