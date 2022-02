Fine quarantena scuola | a Trento prenotazione tampone senza impegnativa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Per prenotare ildiscolastica anon è più necessario avere l’del proprio medico o pediatra. Il CUP online consente infatti di prenotarericetta ilantigenico rapido in una delle farmacie convenzionate con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. In farmacia vanno presentati certificato di sospensione scolastica o certificato di isolamento fiduciario L'articolo .

...già risultati positivi che si presentano presso un punto di prelievo con la tessera sanitaria di un altro soggetto 'no vax' aldi fargli ottenere, alla scadenza del periodo die ......già risultati positivi che si presentano presso un punto di prelievo con la tessera sanitaria di un altro soggetto "no vax" aldi fargli ottenere, alla scadenza del periodo die ...Ieri il premier Johnson ha annunciato che tutte le restrizioni anti-Covid, compreso l'obbligo di quarantena per chi risulta positivo, verranno abolite in Inghilterra tra 2 settimane, con un mese ...La scadenza era prevista per il 24 marzo ma, complici le difficoltà politiche del primo ministro alle prese con il "party gate", il nuovo obiettivo è anticipare a fine febbraio. Il 21 di questo mese ...