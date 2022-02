FIFA 22: Sospeso lo smistamento dei premi delle Division Rivals del 10 Febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) EA Sports, tramite un breve comunicato, ha informato la community che lo smistamento dei premi delle Division Rivals del 10 Febbraio è stato momentaneamente Sospeso. Questa procedura è indispensabile per risolvere un problema che i tecnici stanno risolvendo. Stando alle indiscrezioni arrivate dal web refreshando la webapp dopo aver riscattato i premi permetteva di riceverne altri e tale procedura poteva essere ripetuta all’infinito. Dai video presenti sui social sembra che alcuni “fortunati” siano riusciti addirittura ad accumulare milioni di crediti e centinaia di pacchetti della modalità FUT. “Al momento stiamo indagando su un problema relativo alle ricompense delle Divisional Rivals e ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 10 febbraio 2022) EA Sports, tramite un breve comunicato, ha informato la community che lodeidel 10è stato momentaneamente. Questa procedura è indispensabile per risolvere un problema che i tecnici stanno risolvendo. Stando alle indiscrezioni arrivate dal web refreshando la webapp dopo aver riscattato ipermetteva di riceverne altri e tale procedura poteva essere ripetuta all’infinito. Dai video presenti sui social sembra che alcuni “fortunati” siano riusciti addirittura ad accumulare milioni di crediti e centinaia di pacchetti della modalità FUT. “Al momento stiamo indagando su un problema relativo alle ricompenseale ...

