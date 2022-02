Ferzan Ozpetek arriva a Bergamo | evento speciale al Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 febbraio 2022). Nuovo successo per la stagione di prosa del teatro: Arsenico e vecchi merletti, portato in scena la scorsa settimana da Annamaria Guarnieri e Marilù Prati, è stato applaudito, nell’arco di sei rappresentazioni, da 5.639 spettatori, con una media di circa 900 presenze a replica, portandosi al momento in vetta alla classifica dello spettacolo più visto della stagione teatrale orobica in corso. Questi risultati hanno permesso alla Fondazione Teatrodi aggiungere al già ricco cartellone un: la sera di domenica 27 febbraio alle 20.30 al termine della settimana di Mine Vaganti (dal 22 al 27 pomeriggio), andrà in scenaeide, monologo scritto e interpretato da, nel corso del quale il regista ...