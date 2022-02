Felice di poter finalmente viaggiare dopo la pandemia, il principe William non ha resistito e ha fatto il “turista”, postando foto dell’atterraggio (Di giovedì 10 febbraio 2022) È una delle immagini più postate sui social, quella della veduta aerea scattata mentre si è ancora in volo ma sul punto di atterrare, finalmente, in un aeroporto estero. E il principe William lo ha fatto anche lui, per celebrare il suo primo Royal tour in Medio Oriente dopo la pandemia. Il principe William, futuro re ma poco formale guarda le foto Leggi anche › Il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) È una delle immagini più postate sui social, quella della veduta aerea scattata mentre si è ancora in volo ma sul punto di atterrare,, in un aeroporto estero. E illo haanche lui, per celebrare il suo primo Royal tour in Medio Orientela. Il, futuro re ma poco formale guarda leLeggi anche › Il ...

Advertising

mariann60059306 : @Angyricc1 Io penso che ognuno di noi lo fa quando ascolta una qualsiasi canzone,che sia il ricordo di sensazioni p… - giuseppe_m76 : RT @silvia29luglio: Per me #ilVeroSenso della felicità e poter sorridere e avere accanto chi desidero In questo momento non sono felice - UnTemaAlGiorno : RT @silvia29luglio: Per me #ilVeroSenso della felicità e poter sorridere e avere accanto chi desidero In questo momento non sono felice - silvia29luglio : Per me #ilVeroSenso della felicità e poter sorridere e avere accanto chi desidero In questo momento non sono felice - sabrinsky1 : -andato via e allora sono andata in direzione a sentire come fare. Ho iniziato a pregare tutti di poter tenere quel… -