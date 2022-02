Federica Pellegrini | “Quella… Arrogante e mitomane” Pesantissime offese sul lungomare di Jesolo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’inciviltà non risparmia nessuno, nemmeno una campionessa dello sport e della vita, alla quale rivolgo la mia totale solidarietà”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si rivolge alla campionessa di nuoto, fatta oggetto di cartelli ingiuriosi esposti sul tratto didia lei dedicato. “È un bruttissimo gesto, oltre che un reato – aggiunge Zaia – che non va assolutamente derubricato a goliardata, ma affrontato con rigore e stigmatizzato con forza. Sempre più persone, ogni giorno – conclude il Presidente della Regione – vengono fatte oggetto di minacce o gesti ostili, ai quali va data da tutti una forte risposta di civiltà. Mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e puniti con le modalità consentite dalla legge”., 33 anni, e lo striscione di insulti La ...

... è un attacco ae a tutta la comunità veneta" Insulti sui cartelli del lungomare, un mix di epiteti fra lo sgradevole e il cattivo gusto , vittima. L'ex campionessa di ..., 33 anni, e lo striscione di insulti Il fatto L'episodio è stato segnalato alla polizia locale da alcuni cittadini che si sono accorti dei cartelli. Qualcuno, per ora sconosciuto, ...È diventata bersaglio degli “hater” Federica Pellegrini, la ex nuotatrice azzurra alla quale è stato intitolato il lungomare di Jesolo. Ed è proprio lì, lungo l’arenile iesolano, che sono comparse le ...JESOLO - Cartelli ingiuriosi contro Federica Pellegrini sono comparsi nelle ultime ore lungo l'arenile di Jesolo a lei dedicato. I vandali, in particolare, hanno coperto le insegne che indicano l ...