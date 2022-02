FaZe Clan per ora senza ropz all’IEM Katowice | il 22enne positivo al Covid-19

Leggi su esports247

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Robin “??” Kool, nuovo acquisto diper il suo roster CS:GO, è risultatoal-19 quando mancano soltanto sei giorni dall’inizio del torneo IEM. Dato che dovrà osservare una quarantena di almeno 10 giorni, Kool dovrà restare inattivo almeno fino al 19 febbraio: stop che potrebbe anche essere prolungato in caso di conferma della positività per quella data. La positività di, confermata dallo stesso giocatore, costringe quindia cercare un sostituto per la fase di play-in dell’IEM, che prenderà il via martedì 15 febbraio. “Io e il team siamo arrivati ??lunedì al nostro bootcamp – ha detto– Oggi purtroppo sono risultatoal ...