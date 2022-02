Favola Visintin alle Olimpiadi | oltre l’infortunio | arriva il bronzo nello snowboard

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Omarha ottenuto una storica medaglia dinell’SBX maschile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. L’altoatesino è stato protagonista di una big final meravigliosa: dopo aver perso qualche decimo in partenza, il 32enne alpino di Lagundo (Bz) è stato bravissimo a recuperare nel tecnico tratto conclusivo, superando all’ultima curva l’austriaco Julian Lueftner. Per l’Italia si tratta della prima medaglia nella storia della specialità in campo maschile dall’introduzione dellocross ai Giochi di Torino 2006. Dopo la medaglia d’argento mondiale di Park City 2019 nella gara a squadre, un successo nella Coppa del Mondo di specialità e altri quattro podi nella classifica finale,ottiene il coronamento di una carriera regalando all’Italia l’ottava medaglia...