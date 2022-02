"Fate passare l'ambulanza". Poi il selvaggio pestaggio (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'uomo aveva tentato di sgomberare la strada per consentire il passaggio dell'ambulanza. È stato aggredito con pugni e calci dal branco Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'uomo aveva tentato di sgomberare la strada per consentire il passaggio dell'. È stato aggredito con pugni e calci dal branco

Advertising

AsiaTank : RT @martafana: maledetti voi e quando mi fate passare sta roba in TL - sara_saretta___ : Stimai su scherzi a parte?rimuovete i discorsi?barù parla con manila,manila riferisce la storia del ne dentro ne fu… - xsoniadm : RT @Brownfox_51: - bombsh3ll1 : @GrandeFratello Per favore lunedì non fate passare Jessica da visionaria che si è illusa da sola, perché quando si… - escobar_84 : @GiorgiaMeloni Se è per questo una guerra mai dichiarata, al regno delle due Sicilie, la fate passare per una liber… -