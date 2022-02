Facebook e Instagram chiuderanno in Europa. La strategia di Zuckerberg per “piegare” le regole europee (Di giovedì 10 febbraio 2022) Meta, la nuova società di Mark Zuckerberg che gestisce Facebook e Instagram, ha minacciato di chiudere i due social in Europa se non si trova un accordo sul trattamento e trasferimento dei dati personali verso gli USA. L’avvertimento è stato inserito nel report annuale consegnato giovedì scorso alla Security and Exchange Commission (Sec), l’autorità americana garante del mercato. Meta ha scritto nel documento che in assenza di regole condivise, che consentano i flussi di dati tra Stati Uniti e Unione Europea, probabilmente non sarà più in grado di offrire alcuni dei prodotti e servizi più importanti, compresi Facebook e Instagram, in Europa. Una notizia che è rapidamente rimbalzata da tutte le parti. Agenzie di stampa, giornali, blog, social, ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022) Meta, la nuova società di Markche gestisce, ha minacciato di chiudere i due social inse non si trova un accordo sul trattamento e trasferimento dei dati personali verso gli USA. L’avvertimento è stato inserito nel report annuale consegnato giovedì scorso alla Security and Exchange Commission (Sec), l’autorità americana garante del mercato. Meta ha scritto nel documento che in assenza dicondivise, che consentano i flussi di dati tra Stati Uniti e Unione Europea, probabilmente non sarà più in grado di offrire alcuni dei prodotti e servizi più importanti, compresi, in. Una notizia che è rapidamente rimbalzata da tutte le parti. Agenzie di stampa, giornali, blog, social, ...

