F1, Helmut Marko: “La presentazione della Red Bull era solo marketing” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prendendo in prestito una definizione di Paolo Filisetti della Gazzetta dello Sport, la presentazione andata in scena ieri è stata quella della “Red Bufala“. Di fatto, le immagini diffuse sulla nuova RB18 del team anglo-austriaco sono quelle di una macchina convenzionale, sulla base dei nuovi regolamenti tecnici, ma che nulla avrà a che vedere con quella che girerà a Barcellona (Spagna) nei primi test pre-stagionali dal 23 al 25 febbraio. In sostanza, il senso della presentazione di ieri aveva solo basi promozionali, ma non certo si volevano mettere in mostra le forme della nuova “creatura” nata dalla mente geniale di Adrian Newey. E’ verosimile pensare che questa “strategia” sarà adottata da molte squadre sia per non mostrare le carte prima del tempo ai rivali che per ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Prendendo in prestito una definizione di Paolo FilisettiGazzetta dello Sport, laandata in scena ieri è stata quella“Red Bufala“. Di fatto, le immagini diffuse sulla nuova RB18 del team anglo-austriaco sono quelle di una macchina convenzionale, sulla base dei nuovi regolamenti tecnici, ma che nulla avrà a che vedere con quella che girerà a Barcellona (Spagna) nei primi test pre-stagionali dal 23 al 25 febbraio. In sostanza, il sensodi ieri avevabasi promozionali, ma non certo si volevano mettere in mostra le formenuova “creatura” nata dalla mente geniale di Adrian Newey. E’ verosimile pensare che questa “strategia” sarà adottata da molte squadre sia per non mostrare le carte prima del tempo ai rivali che per ...

