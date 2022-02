Eutanasia legale e non solo. Quesiti per la vita del Paese (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il «popolo sovrano» può farsi legislatore, uno dei lasciti più politicamente significativi della nostra Costituzione che fu pensato per creare un contrappeso all’iperazione – o inazione – di Parlamento o Governo su determinate questioni. L’aver previsto questo istituto di democrazia diretta ha posto l’Italia all’avanguardia tre le democrazie nella partecipazione popolare del governo del Paese, la storia della Repubblica ci ricorda che importanti conquiste sociali e di libertà come divorzio e aborto sono state confermate per via referendaria, mentre altre … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il «popolo sovrano» può farsi legislatore, uno dei lasciti più politicamente significativi della nostra Costituzione che fu pensato per creare un contrappeso all’iperazione – o inazione – di Parlamento o Governo su determinate questioni. L’aver previsto questo istituto di democrazia diretta ha posto l’Italia all’avanguardia tre le democrazie nella partecipazione popolare del governo del, la storia della Repubblica ci ricorda che importanti conquiste sociali e di libertà come divorzio e aborto sono state confermate per via referendaria, mentre altre … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

elio_vito : Guarda caso, proprio il giorno in cui alla Camera inizia la discussione degli emendamenti alla legge sul fine vita… - elio_vito : Una foglia non di fico: “Le ragioni per cui io faccio scandalo sono le stesse sulle quali Forza Italia dovrebbe rif… - MitsukinoKaze : RT @atterismo: Comunque volevo ricordarvi che il 15 febbraio verrà discussa alla corte costituzionale l’ammissibilità del Referendum per l… - ienablinski : RT @elio_vito: Una foglia non di fico: “Le ragioni per cui io faccio scandalo sono le stesse sulle quali Forza Italia dovrebbe riflettere.… - rayofswift : RT @atterismo: Comunque volevo ricordarvi che il 15 febbraio verrà discussa alla corte costituzionale l’ammissibilità del Referendum per l… -