Eurovision 2022 | ecco gli artisti per San Marino | da Achille Lauro a Francesco Monte

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Da quando è finito Sanremo, l’attenzione dei telespettatori si è focalizzata sull’altro grande evento musicale: l’. Dopo la vittoria dei Maneskin, l’evento si terrà in Italia, precisamente in Italia dove vedrà il duo vincitore dell’ultima edizione del Festival a rappresentare la nazione. Stiamo parlando naturalmente di Mahmood e Blanco, i quali potrebbero essere in buona compagnia. Non a caso, Sanha stilato i nomi dei suoi candidati e figurano moltiitaliani. Sanremonella bufera: i brani che sarebbero stati plagiati Continuano ad emergere le accuse verso alcuni cantanti che avrebbero proposto brani simili ad altri ...