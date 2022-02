Eurolega, Milano strapazza il Baskonia e consolida il terzo posto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Milano, 10 febbraio 2022 " Tutto fin troppo facile per l' Armani AX Milano che batte il Baskonia 89 - 78 al termine di un match a senso unico e coglie il secondo successo settimanale in Eurolega dopo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), 10 febbraio 2022 " Tutto fin troppo facile per l' Armani AXche batte il89 - 78 al termine di un match a senso unico e coglie il secondo successo settimanale indopo ...

Advertising

SkySport : ?? Qual è la vostra giocata preferita dell’Olimpia in Eurolega fin qui? Diteci la vostra opinione? ? ?? Dalle 20:00 s… - zazoomblog : Basket Eurolega 2021-2022: l’Olimpia Milano vince nettamente in casa sul Baskonia e fa due su due! - #Basket… - ilDeriu : RT @backdoor_pod: Serata tranquilla per l’@OlimpiaMI1936 che supera il @Baskonia con le belle prove di Melli e Hall. Da segnalare anche Dan… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Baskonia 89-78 Eurolega basket 2022 in DIRETTA: seconda vittoria consecutiva per l’Armani in Eu… - glooit : Eurolega: Ax Milano-Baskonia 89-78 leggi su Gloo -