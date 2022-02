Esercitazioni tra Russia e Bielorussia: cresce la tensione al confine con l’Ucraina (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allied Resolve 2022 è entrata ufficialmente da oggi nella sua fase operativa. L’esercitazione che coinvolge le forze armate di Russia e BieloRussia elaborerà lo scenario di un conflitto su larga scala, quindi saranno coinvolte molte unità di terra, dell’aviazione, e della difesa aerea: Mosca, ad esempio, ha schierato una serie di assetti antiaerei che constano InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allied Resolve 2022 è entrata ufficialmente da oggi nella sua fase operativa. L’esercitazione che coinvolge le forze armate die Bieloelaborerà lo scenario di un conflitto su larga scala, quindi saranno coinvolte molte unità di terra, dell’aviazione, e della difesa aerea: Mosca, ad esempio, ha schierato una serie di assetti antiaerei che constano InsideOver.

