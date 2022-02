Enrico Letta attaccato per aver commemorato il Giorno del Ricordo (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – Il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), ha pubblicato sui social questo messaggio per commemorare il Giorno del Ricordo dei martiri delle Foibe: “Oggi il Paese tutto si unisca in una partecipazione corale alla giornata del Ricordo”. Un pensiero lodevole che gli ha però provocato alcuni insulti da parte dei suoi followers, che non hanno evidentemente gradito tale presa di posizione. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, esprime solidarietà a Letta “per i vili attacchi ricevuti” e aggiunge: “La storia della nostra Nazione ha bisogno di pacificazione: Fratelli d’Italia ha sostenuto con convinzione la risoluzione europea contro tutti i totalitarismi del ‘900, la sinistra abbia il coraggio di chiudere con certi ambienti che alimentano solo odio”. L'articolo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) ROMA – Il segretario del Pd,(foto), ha pubblicato sui social questo messaggio per commemorare ildeldei martiri delle Foibe: “Oggi il Paese tutto si unisca in una partecipazione corale alla giornata del”. Un pensiero lodevole che gli ha però provocato alcuni insulti da parte dei suoi followers, che non hanno evidentemente gradito tale presa di posizione. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, esprime solidarietà a“per i vili attacchi ricevuti” e aggiunge: “La storia della nostra Nazione ha bisogno di pacificazione: Fratelli d’Italia ha sostenuto con convinzione la risoluzione europea contro tutti i totalitarismi del ‘900, la sinistra abbia il coraggio di chiudere con certi ambienti che alimentano solo odio”. L'articolo ...

