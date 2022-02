Energia, le fonti rinnovabili sono sempre più competitive (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le fonti energetiche rinnovabili sono sempre più economiche e competitive. Ora serve un vigoroso programma di sviluppo delle tecnologie di accumulo per superarne i difetti. I vincoli ambientali generano una riduzione dei costi. Le imprese, da semplici acquirenti, possono diventare protagoniste della produzione e gestione dell’Energia. Il Paese può tagliare la dipendenza dal gas dei Paesi esteri, creando opportunità per i capitali e il lavoro locali. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Leenergetichepiù economiche e. Ora serve un vigoroso programma di sviluppo delle tecnologie di accumulo per superarne i difetti. I vincoli ambientali generano una riduzione dei costi. Le imprese, da semplici acquirenti, posdiventare protagoniste della produzione e gestione dell’. Il Paese può tagliare la dipendenza dal gas dei Paesi esteri, creando opportunità per i capitali e il lavoro locali.

