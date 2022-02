Empoli-Cagliari | arbitro | assistenti e var

Advertising

CweciDope : RT @MilanPosts: ?????? Cagliari ???? Inter ???? Lazio ?? Roma ?? Genoa ?? Hellas Verona ?? Torino ?? Empoli - CagliariNews24 : Empoli Cagliari, i rossoblù patiscono le palle inattive mentre i toscani in campionato… - CagliariCalcio : ?? | DESIGNAZIONE #EmpoliCagliari all'arbitro Dionisi. ?? - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Dionisi dirige Empoli-Cagliari #empolifc - CagliariNews24 : Arbitro Empoli Cagliari: designato il fischietto del match -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Cagliari

12.30 Arbitro: CHIFFI Guardalinee: PERROTTI " PALERMO Quarto uomo: BARONI VAR: VALERI AVAR: LIBERTIh. 15.00 Arbitro: DIONISI Guardalinee: VIVENZI " ...12.30 CHIFFI PERROTTI - PALERMO IV: BARONI VAR: VALERI AVAR: LIBERTIh. 15.00 DIONISI VIVENZI - RANGHETTI IV: MARINI VAR: MANGANIELLO AVAR: TOLFO GENOA - SALERNITANA h. 15.00 DI ...João Pedro è pronto per il ritorno in campo contro l’Empoli, dopo il turno di stop: con una grande carica per gli ultimi avvenimenti rossoblù e… azzurri IN CAMPO. Un gradito ritorno per il Cagliari ...Empoli-Cagliari (domenica 13, ore 15) a Dionisi, Genoa-Salernitana (domenica 13, ore 12.30) a Di Bello, Verona-Udinese (domenica 13, ore 12.30) a Colombo, Sassuolo-Roma (domenica 13, ore 18) a Guida, ...