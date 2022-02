Emma si vesta come vuole. Ma pure la critica è un diritto

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il giudizio estetico su un abito, e non solo, è educativo e non lede alcuna libertà. L'abuso è volerlo impedire

Advertising

u_nichilista : @Corriere Sarà che io ho un debole per Emma. Ma io la trovo sempre bona, in qualsiasi modo si vesta. -

Ultime Notizie dalla rete : Emma vesta

ilGiornale.it

Così come Emma è stata criticata dal giornalista Davide Maggio per ... Certo che posso giudicare il modo in cui si veste una persona: giudico il suo linguaggio, la forma della comunicazione, il suo ...Se hai una gamba importante, evita di metterti le calze a rete": questo è il commento rivolto alla cantante salentina da un giornalista. Emma ha tenuto a rispondere, incoraggiando le più giovani a non ...