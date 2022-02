Emma Marrone | interviene Antonella Clerici | “Ma siamo impazziti?” | il discorso da applausi sul bodyshaming

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Intervento perfetto quello disu Rai1 in favore di. Dopo lo scivolone di Davide Maggio (che invece di chiedere scusa alla cantante le ha chiesto di “vergognarsi”) della faccenda spiacevole si sono occupati anche i telegiornali.: ilda, durante “E’ sempre mezzogiorno”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tg3web : 'Ragazze siate orgogliose del vostro corpo'. Emma Marrone replica così al giudizio di un giornalista che ne critica… - Corriere : «Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete». «Buongiorno a tutti dal Medioevo» - Cosmopolitan_IT : Emma Marrone su Instagram: «Amate il vostro corpo, mostratelo e non fatevi dire come vestirvi» - sospesaefragile : RT @hiitsjustrealme: Le persone che si ammazzano a parlare di Emma Marrone e lei nel frattempo: pensa ancora al fantasanremo, posta foto co… - Real_pasquale_ : RT @hiitsjustrealme: Le persone che si ammazzano a parlare di Emma Marrone e lei nel frattempo: pensa ancora al fantasanremo, posta foto co… -

"Ma perché una strafiga deve rovinarsi col silicone?": è solo uno dei commenti, a poche ore - peraltro - dalla solidarietà social nei confronti diche dopo un commento al suo aspetto ...il giornalista Davide Maggio e. La cantante aveva fortemente criticato le parole del giornalista e lui, non si è fatto attendere per dare la sua risposta, sempre sui social network. ...Se ne parla da giorni: Davide Maggio, blogger e critico televisivo durante una diretta Instagram ha giudicato le gambe di Emma Marrone inadeguate per indossare delle calze particolari sul palco ...Continua a far discutere il botta e risposta tra il giornalista Davide Maggio e la cantante salentina Emma Marrone, reduce dal Festival di Sanremo 2022, dove ha portato il brano “Ogni volta è ...