Elisa | a sorpresa da domani fuori Quello che manca feat Rkomi

Leggi su spettacolo.eu

(Di giovedì 10 febbraio 2022), dopo il podio al Festival di Sanremo, pubblicache, brano in collaborazione conDopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo con la splendida ballata O Forse Sei Tu che le ha fatto conquistare il podio e il Premio Bigazzi per la Migliore Composizione,renderà disponibile, davenerdì 11 febbraio,Che, un nuovo brano estratto dall’album in uscita il 18 febbraio Ritorno al Futuro / Back to the Future (Island Records). Il singolo vede la straordinaria collaborazione con, in un nuovo sodalizio artistico che li ha già visti insieme per la hit Blu (certificato Doppio Platino). L’annuncio arriva dalle pagine social dell’artista: “Ci siamo conosciuti ...