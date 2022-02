Elio come Leonardo DiCaprio: la coreografia a Italia's Got Talent è ispirata a Titanic (VIDEO) (Di giovedì 10 febbraio 2022) Elio nei panni di Leonardo DiCaprio e Giovanna Vespa in quelli di Kate Winslet: l'esilarante coreografia di Italia's Got Talent ispirata al Titanic conquista tutti i giudici tranne uno. Ieri sera, nel corso del terzo appuntamento di Italia's Got Talent, la concorrente Giovanna Vespa si è presentata ai giudici elencando le sue tre più grandi passioni: il canto, il cinema e... Elio! In seguito la cantante e il giudice, nei panni di Leonardo DiCaprio, hanno ricreato la più memorabile scena di Titanic sulle note di "My Heart Will Go On" di Céline Dion. Nessuno dei giudici, o dei membri del pubblico, si aspettava di vedere Elio ricreare, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 febbraio 2022)nei panni die Giovanna Vespa in quelli di Kate Winslet: l'esilarantedi's Gotalconquista tutti i giudici tranne uno. Ieri sera, nel corso del terzo appuntamento di's Got, la concorrente Giovanna Vespa si è presentata ai giudici elencando le sue tre più grandi passioni: il canto, il cinema e...! In seguito la cantante e il giudice, nei panni di, hanno ricreato la più memorabile scena disulle note di "My Heart Will Go On" di Céline Dion. Nessuno dei giudici, o dei membri del pubblico, si aspettava di vederericreare, ...

Advertising

elio_vito : Una foglia non di fico: “Le ragioni per cui io faccio scandalo sono le stesse sulle quali Forza Italia dovrebbe rif… - elio_vito : Hanno vinto Mahmood e Blanco, come ItaliaViva chiedeva da tempo... - MarcoRCapelli : @dottorpax [la massa mancante viene emessa come energia sotto forma di raggi gamma] Però, è vero, non ci sono scori… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Elio come Leonardo DiCaprio: la coreografia a Italia's Got Talent è ispirata a Titanic (VIDEO)… - smilypapiking : RT @GioielloEgidio: @elio_vito @ChangeItalia In genere le petizioni si fanno per difendere i diritti delle persone non per toglierli, ancor… -