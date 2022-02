Educazione civica, insediati gruppo esperti e Comitato tecnico scientifico per attuare la legge (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ministero Istruzione - Si è svolta ieri pomeriggio, in videocollegamento, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la riunione di insediamento del gruppo di esperti e del Comitato tecnico-scientifico ai quali è stato affidato il compito di accompagnare l’attuazione della legge n. 92 del 2019, che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell'Educazione civica, dalla scuola dell’infanzia e per tutti i cicli di istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ministero Istruzione - Si è svolta ieri pomeriggio, in videocollegamento, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, la riunione di insediamento deldie delai quali è stato affidato il compito di accompagnare l’attuazione dellan. 92 del 2019, che ha introdotto l'insegnamento scolastico dell', dalla scuola dell’infanzia e per tutti i cicli di istruzione. L'articolo .

Advertising

LucaBizzarri : La meraviglia di Mattarella che parla di cultura, di arte, di cinema e di teatro. Davanti a gente che pensa che cul… - Agenparl : CS Scuola, insediati il gruppo di esperti e il Comitato tecnico-scientifico per l’attuazione della legge sull’Educa… - RobertoLocate14 : RT @StefanoZ65: @avantibionda @AnnaCunsolo2 @serebellardinel Mai sentito parlare di COSTITUZIONE testina, tutti e dico tutti non possono f… - vaffanculessss : io a chi ha inventato educazione civica auguro un bel cagotto a spruzzo - vaffanculessss : non una nel mio gruppo di educazione civica che fa quel cazzo che gli pare porcodio ma io per chi parlo per i muri? -