"È partita l'alzabandiera…": Katia Ricciarelli a luci rosse, incidente scabroso in sauna [VIDEO] (Di giovedì 10 febbraio 2022) Episodio "hot" nella casa del GF Vip: Katia Ricciarelli senza filtri, l'ha beccato in flagrante durante l'imbarazzante episodio. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La soprano Katia Ricciarelli milita nel cast del GF Vip sin dagli albori di quest'edizione. L'esperienza nel reality le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico nelle sfaccettature più intime, e ha rivelato un carattere apparentemente roccioso, ma con profonde venature d'ironia. Sempre incisiva nei suoi giudizi, Katia non concede favoritismi e privilegi ai compagni, e si esprime senza peli sulla lingua, complice forse il suo ingombrante e impegnativo vissuto. Nelle ultime ore la cantante lirica ha notato un dettaglio scabroso che coinvolge la new entry Gianluca ...

