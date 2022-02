È morto Luc Montagnier: dal premio Nobel per la scoperta del virus Hiv alle posizioni contro i vaccini anti-Covid. Aveva 89 anni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un decesso sul quale a lungo si sono inseguite smentite e conferme, alla quale si aggiunge ora quella di Liberation: il biologo e virologo francese Luc Montagnier, premio Nobel per la Medicina nel 2008, è morto l’8 febbraio all’età di 89 anni. La notizia è circolata inizialmente nel pomeriggio del 9 febbraio, quando il quotidiano francese France Soir ha pubblicato sul suo sito la notizia della morte del professore, le cui affermazioni contrarie alla vaccinazione anti-Covid negli ultimi anni Avevano attirato dure critiche da parte della comunità scientifica mondiale, rendendolo però un punto di riferimento per la galassia no vax. La conferma sul suo decesso è stata fornita da Liberation che ha incrociato due fonti, una politica e una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un decesso sul quale a lungo si sono inseguite smentite e conferme, alla quale si aggiunge ora quella di Liberation: il biologo e virologo francese Lucper la Medicina nel 2008, èl’8 febbraio all’età di 89. La notizia è circolata inizialmente nel pomeriggio del 9 febbraio, quando il quotidiano francese France Soir ha pubblicato sul suo sito la notizia della morte del professore, le cui affermazioni contrarie alla vaccinazionenegli ultimino attirato dure critiche da parte della comunità scientifica mondiale, rendendolo però un punto di riferimento per la galassia no vax. La conferma sul suo decesso è stata fornita da Liberation che ha incrociato due fonti, una politica e una ...

Advertising

ladyonorato : Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto per un uomo straordinariamente capace, retto, indipendente e t… - Agenzia_Ansa : È morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull'… - MediasetTgcom24 : Luc Montagnier è morto, la conferma dalla Francia - 4Tchat : RT @fanpage: Dopo diverse notizie discordanti, è arrivata la conferma: è morto #LucMontagnier, Premio Nobel per la Medicina - DavidPuente : C'è la conferma: Luc Montagnier è morto -