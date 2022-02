E’ morto lo scienziato e premio Nobel per la medicina Luc Montagnier

(Di giovedì 10 febbraio 2022) All’età di 89 anni (18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022), il professor Lucall’ American Hospital di Neuilly-sur-Seine (Parigi). Il dottor Gérard Guillaume , uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci racconta di essere partito in pace, circondato dai suoi figli. Era un biologo e virologo, ma anche e soprattutto un uomo di notevole… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

In modo particolare i sostenitori delle sue tesi no vax hanno prontamente smentito via social la notizia della presunta morte delloanche con toni molti duri. Luc Montagnier è? ...Nella rosa dei film in gara ci sono i documentari di Marco Bellocchio sul fratellosuicida, e ... la storia del dottor Voronoff, unoche negli anni Venti sperimentò una cura di ...Alexandra Henrion-Caude, scienziata francese che oltre ad aver fondato Institut de Recherche SimplissimA è anche grande amica di Montagnier sembra rilanciare la tesi della veridicità della morte del ...Quando la notizia sulla morte di Luc Montagnier sembra ufficiale e non più ... nel 2008 era presente alla manifestazione promossa da Italexit di Paragone. Lo scienziato si era scagliato contro i ...