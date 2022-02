È morta Donatella Raffai | conduttrice televisiva e giornalista italiana

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Èoggi a Roma, volto storico della trasmissione Rai Chi l’ha visto?. La presentatrice, 78 anni, era malata da molto tempo. A dare il triste annuncio è stato il marito Sergio Maestranzi, anche lui ex dipende della Rai., una carriera coronata dal successo in Chi l’ha visto?aveva fatto il suo primo esordio nel mondo dello spettacolo come attrice. Tuttavia, la sua carriera lavorativa aveva poi deviato verso il giornalismo, ambito in cui aveva iniziato a lavorare comedi trasmissioni radiofoniche Rai. Il successo della donna arriva però con il programma d’inchiesta Chi l’ha visto? che riscuote, negli anni della sua conduzione, un grande successo. In quel periodo, il programma ...

Advertising

fanpage : Addio a #DonatellaRaffai, la prima storica conduttrice di #chilhavisto - Adnkronos : Morta a 78 anni Donatella #Raffai, prima conduttrice di #chilhavisto: - chedisagio : ?? È morta Donatella Raffai, volto storico di «Chi l'ha visto?» @corriere - 361_magazine : Donatella Raffai è morta, la giornalista aveva 78 anni - malegiuppa : RT @paoloigna1: Davvero un grande dispiacere #DonatellaRaffai -

Ultime Notizie dalla rete : morta Donatella

Addio aRaffai:a 78 anni Come riporta TG Com 24 : 'I funerali, annuncia il marito, si svolgeranno domani a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al ...Raffai è stata un ex volto noto del Rai ed èproprio oggi giovedì 10 febbraio 2022 all'età di 78 ...Lo ha annunciato la pagina social del programma di Raitre È morta all'età di 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di “Chi l'ha visto?” dopo una lunga malattia. Lo ha annunciato la ...Donatella Raffai è morta. La conduttrice e giornalista, nota al grande pubblico per essere stata il volto di Chi l’ha Visto per molti anni, si è spenta all’età di 78 anni. Proprio lei ha condotto per ...