“È meglio se esci”. GF Vip, le donne della Casa in rivolta contro di lui: stavolta l’hanno visto tutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dentro la Casa del GF Vip continuano i colpi di scena. Nelle ore scorse nel bunker di Cinecittà è arrivata la notizia del rientro di Alex Belli. A gridarlo è stato un fan da fuori. “Delia stai attenta, Alex rientra” ha urlato. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa novità: “Me l’aveva detto a dicembre”. Anche Alessandro Basciano era al corrente di tutto, così come Davide Silvestri. L’unica delusa è stata Lulù Selassié: “Non è giusto, allora uscivamo tutti e ci facevamo il Natale coi parenti. Poi ritornavamo”. Nell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini era rimasto vago sulla durata della sua permanenza: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dentro ladel GF Vip continuano i colpi di scena. Nelle ore scorse nel bunker di Cinecittà è arrivata la notizia del rientro di Alex Belli. A gridarlo è stato un fan da fuori. “Delia stai attenta, Alex rientra” ha urlato. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa novità: “Me l’aveva detto a dicembre”. Anche Alessandro Basciano era al corrente di tutto, così come Davide Silvestri. L’unica delusa è stata Lulù Selassié: “Non è giusto, allora uscivamoe ci facevamo il Natale coi parenti. Poi ritornavamo”. Nell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini era rimasto vago sulla duratasua permanenza: “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola ...

Riccardo_BamBam : @Wazza_CN Innanzi tutto tu ASSUMI che le intenzioni non siano amichevoli. E, anche se fosse, non è detto restino ta… - FlaminiaFornar1 : E lei che continua a giustificare la sua ironia perché è veneta. Ho vissuto a Padova e Venezia per tre anni, non ho… - pikabarbiegds : VI. per @crostatinagds non capisco se sei taggata per non mi esci nell’elenco ok, una copia super speciale di orgog… - mmeghnagi : @PBerizzi @SigfridoRanucci Vedi ogni tanto mi convinco che riesci a dire qualcosa di giusto poi te ne esci con ques… - Adaaaaaaaaa5 : @FalsoneGiacomo Paragone un altro che prende gli italiani per il sedere.Un arrogante cafone .Meglio il Green Pass c… -

Ultime Notizie dalla rete : meglio esci Oroscopo di San Valentino: scopri cosa riserva per te il 14 febbraio e come lo puoi vivere al meglio! Single e in cerca di emozioni? Esci, lasciati andare all'istinto e all'intuito senza frenare troppo con la ragione. Se non sarai in vena di impegnarti, avrai comunque modo di sperimentare un ...

NBA, Russell Westbrook attacca Vogel: "Mi sono meritato di stare in campo nei finali" ... ' Non sai mai quando entri e quando esci, quando giochi o quando stai fuori . Personalmente trovo ... avere un atteggiamento positivo, mettere la testa giù e lavorare al mio meglio, incoraggiando i ...

NBA, Russell Westbrook attacca Vogel: "Mi sono meritato di stare in campo nei finali" Sky Sport Single e in cerca di emozioni?, lasciati andare all'istinto e all'intuito senza frenare troppo con la ragione. Se non sarai in vena di impegnarti, avrai comunque modo di sperimentare un ...... ' Non sai mai quando entri e quando, quando giochi o quando stai fuori . Personalmente trovo ... avere un atteggiamento positivo, mettere la testa giù e lavorare al mio, incoraggiando i ...