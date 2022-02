“È infedele, ma a letto…”. Belen Rodriguez da ‘censura’: dettagli intimi su Stefano De Martino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ottimo ritorno in televisione per la prima prima puntata de Le Iene con l’esordio di Belen Rodriguez alla conduzione, e Teo Mammucari, già volto noto del programma Mediaset. La showgirl argentina ha spiegato che quello di condurre Le Iene è sempre stato il suo sogno: “Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio foglio con un bacio e ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’”. “‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’. – ha raccontato Belen Rodriguez – A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’. ‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ottimo ritorno in televisione per la prima prima puntata de Le Iene con l’esordio dialla conduzione, e Teo Mammucari, già volto noto del programma Mediaset. La showgirl argentina ha spiegato che quello di condurre Le Iene è sempre stato il suo sogno: “Qualche giorno fa, mentre uscivo di casa per venire in questo studio per la prima volta, ho salutato mio foglio con un bacio e ha chiesto ‘Mamma, ma dove vai?’”. “‘A fare quella cosa di cui ti ho sempre parlato’. – ha raccontato– A quel punto si è tranquillizzato e con gli occhi che brillavano mi ha detto: ‘È il tuo sogno mamma?’. ‘Sì, proprio il mio sogno amore’. Le Iene sono il mio sogno da quando sono arrivata in Italia e guardando i ragazzi e le ragazze che indossano questa divisa, ho sempre desiderato essere una di loro. Perché ...

