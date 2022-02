Draghi e il “sorriso dietro la mascherina”… l’ironia di Capezzone sugli osanna del Corriere (Di giovedì 10 febbraio 2022) La giornata di Mario Draghi a Genova la racconta oggi il Corriere con toni ossequiosi e rapiti. L’articolo è di Monica Guerzoni e suscita l’ironia di Daniele Capezzone durante la rassegna stampa “La Verità alle sette”. Già l’attacco dell’inviata del Corriere è tutto un programma: “L’abbraccio con gli occhi lucidi ai parenti delle 43 vittime del Ponte Morandi, la carezza alla fascia tricolore che avvolge la targa in memoria…“. E’ la “prima tappa di un viaggio in Italia che segnerà la ripartenza del premier e quella del Paese“. Va giù la curva del Covid, insomma, e Draghi – beffato durante la partita quirinalizia nelle sue ambizioni non troppo segrete – torna ad essere il salvatore, il re taumaturgo dell’Italia piagata dalla pandemia, il condottiero che trainerà la rinascita. La foto che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) La giornata di Marioa Genova la racconta oggi ilcon toni ossequiosi e rapiti. L’articolo è di Monica Guerzoni e suscitadi Danieledurante la rassegna stampa “La Verità alle sette”. Già l’attacco dell’inviata delè tutto un programma: “L’abbraccio con gli occhi lucidi ai parenti delle 43 vittime del Ponte Morandi, la carezza alla fascia tricolore che avvolge la targa in memoria…“. E’ la “prima tappa di un viaggio in Italia che segnerà la ripartenza del premier e quella del Paese“. Va giù la curva del Covid, insomma, e– beffato durante la partita quirinalizia nelle sue ambizioni non troppo segrete – torna ad essere il salvatore, il re taumaturgo dell’Italia piagata dalla pandemia, il condottiero che trainerà la rinascita. La foto che ...

