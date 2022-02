Draghi: «Caro bollette, misuredi ampia portata. Il Pnrr? Raggiuntitutti gli obiettivi» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il premier: una crescita equa e sostenibile è il miglior custode della stabilità. C’è spazio per il futuro Leggi su corriere (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il premier: una crescita equa e sostenibile è il miglior custode della stabilità. C’è spazio per il futuro

Advertising

fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - marcodimaio : #Draghi a Genova annuncia a breve un intervento del governo sul caro bolette di ampia portata. @italiaviva appoggia… - matteosalvinimi : Bene l’annuncio del presidente Draghi sul caro-energia: dopo mesi di nostra insistenza, è in arrivo un intervento p… - StaserasolounTG : RT @MediasetTgcom24: Caro bollette, Draghi riparte da Genova: in arrivo fino a 7 miliardi #bollette - MediasetTgcom24 : Caro bollette, Draghi riparte da Genova: in arrivo fino a 7 miliardi #bollette -