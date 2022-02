Douglas Trumbull, morto lo specialista degli effetti speciali. Da 2001 Odissea nello spazio e Blade runner (Di giovedì 10 febbraio 2022) Addio Douglas Trumbull. Lo specialista e supervisore degli effetti speciali di 2001 Odissea nella spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Blade runner (tra gli altri) è morto all’età di 79 anni. In pratica il cinema di fantascienza, spettacolare e popolare, come lo conosciamo oggi perde il suo primo vero moderno pioniere creativo e pratico. Trumbull ha ideato e inventato dal nulla, in collaborazione con i più grandi registi della storia del cinema mondiale, dettagli, scenografie, sfondi, oggetti e creature di clamorosi titoli sci-fi, quando ancora non c’era la tecnologia digitale odierna a intervenire massicciamente in post produzione. Una volta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Addio. Loe supervisoredinella, Incontri ravvicinati del terzo tipo e(tra gli altri) èall’età di 79 anni. In pratica il cinema di fantascienza, spettacolare e popolare, come lo conosciamo oggi perde il suo primo vero moderno pioniere creativo e pratico.ha ideato e inventato dal nulla, in collaborazione con i più grandi registi della storia del cinema mondiale, dettagli, scenografie, sfondi, oggetti e creature di clamorosi titoli sci-fi, quando ancora non c’era la tecnologia digitale odierna a intervenire massicciamente in post produzione. Una volta ...

