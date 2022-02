Domeniche bestiali – L’ipotesi di Dio come suggeritore dell’arbitro di Tunisia-Mali e le birre contro il guardialinee a Martina Franca (Di giovedì 10 febbraio 2022) Visione. Nel calcio conta molto, sebbene con delle differenze: ai massimi livelli la “visione”, intesa come la capacità di un calciatore di vedere il gioco è una qualità non indifferente…nel calcio che piace a noi è intesa come la capacità di uno stopper di dar mazzate in grado di provocare le visioni all’avversario, anche questa una qualità non indifferente. Ma si può anche andare oltre, sfociando addirittura nel misticismo. E poi la visione della prospettiva, pure quella importante, così come la visione alcolica, da tenere sotto controllo per evitare arrampicate verbali pur tipiche del calcio dilettantistico. AL DIO DEGLI INGLESI (E A QUELLO DI TARIBO) NON CREDERE MAI Ricordate l’arbitro di Tunisia-Mali di Coppa d’Africa? Sì proprio Janny Sikazwe, dallo Zambia, alla ribalta per aver ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Visione. Nel calcio conta molto, sebbene con delle differenze: ai massimi livelli la “visione”, intesala capacità di un calciatore di vedere il gioco è una qualità non indifferente…nel calcio che piace a noi è intesala capacità di uno stopper di dar mazzate in grado di provocare le visioni all’avversario, anche questa una qualità non indifferente. Ma si può anche andare oltre, sfociando addirittura nel misticismo. E poi la visione della prospettiva, pure quella importante, cosìla visione alcolica, da tenere sottollo per evitare arrampicate verbali pur tipiche del calcio dilettantistico. AL DIO DEGLI INGLESI (E A QUELLO DI TARIBO) NON CREDERE MAI Ricordate l’arbitro didi Coppa d’Africa? Sì proprio Janny Sikazwe, dallo Zambia, alla ribalta per aver ...

